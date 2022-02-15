Создатель культовой серии Yakuza: вы не увидите от нас мобильных пазлов

Автор культовой серии Yakuza, а также Vanquish и Binary Domain, Тосихиро Нагоси дал объёмное интервью японскому подразделению IGN. В нём геймдизайнер рассказал о своей будущей игре, которую он разрабатывает под крылом китайского издательства NetEase.

По словам автора, его команда вновь сфокусируется на создании драматичного произведения. Студия планирует повторить невероятный успех франшизы Yakuza — за годы сотрудничества с SEGA продюсер разработал аж 7 игр в серии. Он отметил, что это точно не мобильный проект — ему такое попросту неинтересно.

Я хочу создавать игры, которые понравятся большой аудитории. Вы не увидите от нас мобильных пазлов или чего-то в этом духе. Может эти игры и весёлые, но мы хороши в драматичных и трогательных историях, и это то, что ждут от нас люди. И это то, над чем мы хотим работать.

Тосихиро Нагоси также отметил, что затягивать с анонсом своей новой игры он не станет. Для его команды очень важно мнение сообщества, так что о первых деталях проекта мы узнаем, скорее всего, ещё на ранних стадиях разработки.

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