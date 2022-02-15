Некстген-версия Cyberpunk 2077 может выйти уже сегодня

Вчера CD Projekt RED анонсировала прямой эфир под названием RED Streams — на нём ожидается важный анонс. Зная планы компании, студия должна представить некстген-версию Cyberpunk 2077. Её после переноса обещали выпустить до конца марта.
Судя по всему, некстген-версия может выйти уже сегодня, 15 февраля. Пользователи Xbox обнаружили, что игра теперь отображается в библиотеке как «оптимизированная для Series X|S». Также изменился и официальный размер проекта — теперь он весит 72 ГБ вместо 57 ГБ ранее. При этом никаких патчей пока не выходило — из магазина всё ещё скачивается старая версия.
Также фанаты обнаружили новую сборку игры в Steamdb с обновлённой поддержкой сервиса GFN. Ранее это происходило за считанные дни до выхода патчей 1.2 и 1.3.
На скорую дату релиза намекнул и сам аккаунт Cyberpunk 2077 в соцсетях, ответив забавной GIF-анимацией на твит редактора The Verge Тома Уоррена.
Все подробности мы узнаем уже совсем скоро — на трансляция RED Streams. Она состоится 15 февраля в 18:00 мск.
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