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Новый трейлер Genshin Impact вновь посвятили очаровательной Яэ Мико

Новый трейлер Genshin Impact вновь посвятили очаровательной Яэ Мико
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Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo выпустили трейлер нового пятизвёздочного персонажа Яэ Мико. Она появится в игре с выходом обновления 2.5 — 16 февраля.

В отличие от предыдущего трейлера с Яэ Мико, на этот раз авторы показали немало геймплея, хотя основное внимание по-прежнему уделяется её становлению. Девушка пишет лёгкий роман — судя по всему, с нотками автобиографии.

В обновлении 2.5 также появится новое сложное событие с исследованием Энканомии, сюжетные квесты для Райдэна Сёгуна и Яэ Мико и новые поля сражений с противниками.

В настройках ролика можно включить русские субтитры.

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