LEGO представила детальный набор с Длинношеем из Horizon Forbidden West

LEGO официально анонсировала коллаборацию с Sony, в рамках которой компания выпустит набор с Длинношеем из грядущей Horizon Forbidden West. По словам создателей, он состоит из 1222 деталей, а высота собранной фигурки составляет целых 34 сантиметра.

В набор также войдут головной убор для Элой, робот-сканер Рыскарь и элементы окружения: трава, заросший светофор и деревья. Скорее всего, это далеко не последний сет, который компания выпустит совместно с Sony. Ждём подобный анонс по God of War: Ragnarok?

LEGO-набор по Horizon поступит в продажу 22 мая с рекомендованной ценой в 8000 рублей.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!