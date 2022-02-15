«Человек-паук: Нет пути домой» собрал $ 1,8 млрд. Фильм может обойти «Пробуждение силы»

По итогам прошедших выходных «Человек-паук: Нет пути домой» собрал ещё $ 7,9 млн. Общие сборы ленты теперь превышают $ 1,8 млрд. Картина всё же выйдет в Китае, однако официальная дата премьеры в стране пока не названа. При наилучшем для Marvel сценарии фильм может преодолеть отметку в $ 2 млрд и обогнать как «Мстителей: Войну бесконечности», так и «Звёздные войны: Пробуждение силы», заняв четвёртую строчку в списке самых кассовых картин всех времён.

До результата седьмого эпизода «Звёздных войн» Паучку нужно собрать еще $ 265 млн

Лидером проката на прошлых выходных стала картина «Анчартед: На картах не значится». Лента собрала $ 21,5 млн, причём примерно треть из суммы приходится на Россию. При этом прокат фильма в США стартует только 18 февраля, так что на следующих выходных экранизация Uncharted может собрать даже больше, чем на прошлых.

Мы тоже сходили на «Анчартед: На картах не значится». Это абсолютно нестыдный фильм по культовой франшизе PlayStation, который мы рекомендуем всем любителям приключенческих боевиков. Подробнее можно прочитать в нашем обзоре.

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