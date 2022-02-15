Обзоры Elden Ring появятся 23 февраля — за два дня до выхода игры

На форуме NeoGAF появились детали эмбарго Elden Ring. Обзоры долгожданного экшена от создателей Bloodborne и Dark Souls опубликуют 23 февраля в 18:00 мск. Ровно через 24 часа игру смогут показать стримеры.

Таким образом, некоторые журналисты получили ревью-копии и в данный момент уже играют в проект. По всему миру также запускается креативная реклама игры. Например, в Лондоне фанаты заметили двухэтажный автобус, стилизованный под Elden Ring. На нём также красуется цитата Джорджа Р. Р. Мартина: «Игра выглядит невероятно». В ближайшее время подобные материалы появятся в других странах, так что ожидаем каких-то интересных объявлений и в России.

Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК и консолях. Ранее продюсер Ясухиро Китао рассказал об изменениях игрового баланса в экшене после отзывов игроков. Авторы изменили характеристики оружий и ослабили одного из начальных боссов, но заверили, что любителям хардкора скучать не придётся.

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