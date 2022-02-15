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Для Sifu вышел патч с исправлением боссов и багов

Для Sifu вышел патч с исправлением боссов и багов
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Авторы Sifu из студии Sloclap выпустили для игры патч 1.06. Он не очень большой и содержит в основном технические исправления ошибок.

Разработчики исправили проблемы на втором уровне, включая ошибки и баги во время битвы с боссом локации Шоном. Также изменения коснулись третьего босса по имени Куроки. Ещё авторы поработали над оптимизацией, улучшили освещение и отполировали проблемные фрагменты.

Sloclap уже работает над DLC для Sifu. Также стало известно, что в игру могут добавить выбор уровня сложности и другие вспомогательные элементы, чтобы облегчить геймплей. Недавно экшен похвалил Нил Дракманн.

Sifu доступна на ПК, PS4 и PS5.

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