Для Sifu вышел патч с исправлением боссов и багов

Авторы Sifu из студии Sloclap выпустили для игры патч 1.06. Он не очень большой и содержит в основном технические исправления ошибок.
Разработчики исправили проблемы на втором уровне, включая ошибки и баги во время битвы с боссом локации Шоном. Также изменения коснулись третьего босса по имени Куроки. Ещё авторы поработали над оптимизацией, улучшили освещение и отполировали проблемные фрагменты.
Sloclap уже работает над DLC для Sifu. Также стало известно, что в игру могут добавить выбор уровня сложности и другие вспомогательные элементы, чтобы облегчить геймплей. Недавно экшен похвалил Нил Дракманн.
Sifu доступна на ПК, PS4 и PS5.
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