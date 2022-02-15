Mad Max 2 быть? В сети нашли намёки на разработку игры

В сети обратили внимание, что дизайнер Венди Фок рассказывала о приглашении студии Avalanche. Тогда её позвали на сканирование внешности для Mad Max 2.
При разработке первой части авторы не использовали фотограмметрию и сканирование реальных людей. Вероятно, Avalanche работает над продолжением игры Mad Max, которая вышла в 2015 году. Авторы хотят сделать игру реалистичнее.
К тому же в 2022 году планируют съёмки «Безумного Макса: Пустошь». Это позволит Warner Bros. и Avalanche привязать выход фильма к релизу игры. Mad Max получила положительные отзывы.
Игру хвалили за сюжет, колоритных персонажей, систему улучшения машины и атмосферу. Критиковали тайтл за скучный открытый мир и геймплейные проблемы. Многие считают, что экшен выглядит достойно даже на сегодняшний день.
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