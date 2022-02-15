Финал «Книги Бобы Фетта» оказался популярнее концовки второго сезона «Мандалорца»

По данным аналитического издания Samba TV, финал первого сезона «Книги Бобы Фетта» за 5 дней посмотрели около 1,5 млн домохозяйств. Это на 400 тысяч больше, чем у последнего эпизода второго сезона «Мандалорца» в 2020 году — за ним наблюдали 1,1 млн домохозяйств. По мнению Samba TV, росту просмотров поспособствовало в том числе увеличение числа подписчиков Disney+ за последний год.
Мы тоже посмотрел весь первый сезон «Книги Бобы Фетта» и написали отдельный материал. Если коротко: всем фанатам «Звёздных войн» в целом и «Мандалорца» в частности шоу лучше не пропускать.
Самым популярным сериалом Disney+ остаётся «Локи» — за последним эпизодом наблюдали 2,5 млн.домохозяйств. Стоит отметить, что данные могут быть немного неточными, ведь Samba TV учитывает просмотры только с самой площадки Disney+, не учитывая остальные сервисы.
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