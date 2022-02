В игре по «Техасской резне бензопилой» будет целых три убийцы

В декабре во время The Game Awards 2021 студия Gun Interactive анонсировала игру по «Техасской резне бензопилой». С момента анонса авторы не делились деталями, но теперь о проекте известно чуть больше.

Так, например, в The Texas Chain Saw Massacre будет целых три убийцы и четыре жертвы. Обычно в подобных играх всего один маньяк, но авторы решили изменить концепцию. По духу проект будет похож на Dead by Daylight или Friday the 13th: The Game.

Мы сделали три убийцы. Они будут преследовать игроков, это потрясающе. Мы также хотим, чтобы каждый матч запоминался яркими или жуткими моментами.

Также авторы отметили, что вся игра будет заточена под такой режим, когда три маньяка и четыре выживших. Можно будет играть и в меньшем количестве, но лучше всего именно с таким набором.

Релиз игры состоится на ПК, PS5 и Xbox Series. На консолях прошлого поколения тайтл не выйдет.

