В Fortnite стало легче целиться на некоторых геймпадах

Создатели Fortnite добавили в королевскую битву новые возможности управления на геймпадах. Теперь игрокам доступны более стабильное прицеливание с помощью гироскопа и технология Flick Stick.
При включённом прицеливании гироскопом игрок управляет камерой при вращении геймпада. Функция работает вместе с правым мини-джойстиком, влияние которого можно отключить, и облегчает прицеливание. В настройках Fortnite доступно несколько режимов для сражений и строительства. Для максимальной точности есть параметры осей вращения и инвертирования.
Появилась технология Flick Stick, которая позволяет резко поворачивать камеру при наклоне правого мини-джойстика. При этом плавные наклоны делаются с помощью гироскопа, поэтому функции нужно использовать вместе.
Параметры гироскопа
Параметры гироскопа
Новые возможности доступны на PS4, PS5, Nintendo Switch и ПК с геймпадами DualShock 4 и DualSense. На Android гироскоп доступен со стандартным управлением. Функции нельзя использовать при игре через сервис GeForce NOW.
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