Terraria получит ещё одно «последнее обновление»

Авторы Terraria анонсировали очередной «последний апдейт» под версией 1.4.4 — его посвятят недавней победе игры в номинации «Любимое дитя» на Steam Awards 2021. В этот раз создатели не станут добавлять огромное количество контента, как делали это раньше. Вместо этого разработчики сфокусируются на других изменениях.
По большей части они коснутся баланса некоторого оружия. В целом уникальные мечи сделают чуть мощнее, чтобы компенсировать отставание по урону с луками, пушками и другим орудием дальнего боя. Авторы доработают босса Плантеру — она будет появляться сразу же после убийства трёх механических боссов. Также в игру добавят устройство, позволяющее призывать нескольких питомцев-слизней одновременно.
По словам разработчиков, обновление точно станет последним для 11-летней приключенческой песочницы, но они уже заявляли подобное после релиза патчей 1.3 и 1.4. Так что лучше не верить им на слово.
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