Ubisoft за 200 дней не выполнила требования сотрудников в деле с домогательствами

Движение A Better Ubisoft сообщило, что компания уже 200 дней не выполняет требования сотрудников. Ещё летом 2021 года более тысячи человек подписали открытое письмо руководству, но их, видимо, до сих пор игнорируют.
В открытом письме разработчики Ubisoft требуют изменений из-за домогательств и дискриминации по нескольким пунктам. Сотрудники хотят знать о действиях руководства по налаживанию ситуации, взаимодействовать с разными студиями и прекратить перевод виновных в другие отделы без последствий.
Согласно заявлению сотрудников, директор по персоналу Ubisoft Аника Грант предоставила результы опроса по удовлетворённости работников. Из него следует, что 71% процент разработчиков чувствуют себя комфортно в компании. Утверждается, что руководство намерено углубиться в отзывы меньшинств.
A Better Ubisoft считает, что презентация оказалась маленькой и непрозрачной, а опрос сводился всего к 6 тезисам. Группа повторила свои требования и заявила, что хочет сделать компанию совершеннее и справедливее.
Летом 2021 года Ubisoft сообщила изданию VGC, что ознакомилась с письмом и требованиями. Компания утрверждала, что значительные изменения уже внесены, но работы ещё много.
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