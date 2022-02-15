Съёмки второй «Дюны» всё ещё планируют начать летом
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15 февраля Дени Вильнёв дал изданию Empire комментарий по поводу второй части «Дюны». Режиссёр по-прежнему планирует начать съёмки картины летом 2022 года, как и планировалось.
По словам Вильнёва, фильм полностью готов к съёмкам, осталось только дождаться лета. Постановщик отметил, что ему комфортно работать с командой, поскольку все вместе они делали первую чать франшизы. Планам может помешать COVID-19.
Фильм будет более сложным, но мы знаем, куда двигаться. Сценарий уже написан, поэтому я чувствую себя уверенно. Честно говоря, единственная большая неизвестность для меня сейчас — это пандемия.
События фильма развернутся после первой «Дюны», а главные актёры должны вернуться к своим ролям, в том числе и Тимоти Шаламе. Премьера второй части «Дюны» запланирована на 20 октября 2023 года.
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