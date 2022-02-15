Появились полные системные требования Elden Ring
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15 февраля авторы Elden Ring из студии FromSoftware опубликовали системные требования игры. Ранее в Steam появились минимальные требования, но потом их удалили. Они полностью соответствуют тому, что разработчики выложили сейчас.
Для комфортной игры потребуется 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не хуже GeForce GTX 1070 на 8 ГБ или AMD Radeon RX Vega 56 также на 8 ГБ.
Минимальные требования
- OС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X
- Оперативная память — 12 ГБ
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 ГБ) или AMD Radeon RX 580
- Место на диске — 60 ГБ
Рекомендуемые требования
- OС — Windows 10 или Windows 11
- Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X
- Оперативная память — 16 ГБ
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56
- Место на диске — 60 ГБ
Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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