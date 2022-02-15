Появились полные системные требования Elden Ring

15 февраля авторы Elden Ring из студии FromSoftware опубликовали системные требования игры. Ранее в Steam появились минимальные требования, но потом их удалили. Они полностью соответствуют тому, что разработчики выложили сейчас.

Для комфортной игры потребуется 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не хуже GeForce GTX 1070 на 8 ГБ или AMD Radeon RX Vega 56 также на 8 ГБ.

Минимальные требования

OС — Windows 10

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X

Оперативная память — 12 ГБ

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 ГБ) или AMD Radeon RX 580

Место на диске — 60 ГБ

Рекомендуемые требования

OС — Windows 10 или Windows 11

Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X

Оперативная память — 16 ГБ

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56

Место на диске — 60 ГБ

Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!