Россияне назвали персонажей из игр, в которых влюбились

Платформа Skillbox и аналитическая фирма ResearchMe поделились результатами опроса ко Дню святого Валентина. Фирмы провели исследование и опросили 1200 респондентов из России в возрасте от 16 до 55 лет.

Опрос посвятили любимым персонажам в играх. Лидирующую позицию среди мужчин заняла Йеннифэр из «Ведьмака». Свой голос ей отдали 29% опрошенных, из них 11% хотели бы завести с ней романтические отношения. Серебро забрала Лара Крофт с 27%, а тройку лидеров замкнула Трисс Меригольд всё из того же «Ведьмака» — у неё 19%.

Другие результаты среди мужчин

Соня Блейд (Mortal Kombat) — 12%

Рейн (BloodRayne) — 11%

Фрейя (God of War) — 11%

Леди Димитреску (Resident Evil Village) — 3%

Опрос провели и среди женщин. Большинство голосов отдали Геральту из «Ведьмака» — целых 22%. Среди этого числа 15% были бы рады с ним встречаться. Второе место занял Шепард из серии Mass Effect с 17% голосов. На процент меньше собрал Капитан Америка из киновселенной Marvel в исполнении Криса Эванса.

Другие результаты среди мужчин

Данте (Devil May Cry) — 14%

Джоэл (The Last of Us) — 14%

Джонни Сильверхенд (Cyberpunk 2077) — 9%

В опрсе попросили выбрать самые любимые игры. Мужская аудитория отдала свои голоса за серию «Ведьмак», а женская часть выбрала The Sims 4. Из-за наличия любовных линий эти игры были признаны самыми романтическими.

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