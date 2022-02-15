Россияне назвали персонажей из игр, в которых влюбились

Платформа Skillbox и аналитическая фирма ResearchMe поделились результатами опроса ко Дню святого Валентина. Фирмы провели исследование и опросили 1200 респондентов из России в возрасте от 16 до 55 лет.
Опрос посвятили любимым персонажам в играх. Лидирующую позицию среди мужчин заняла Йеннифэр из «Ведьмака». Свой голос ей отдали 29% опрошенных, из них 11% хотели бы завести с ней романтические отношения. Серебро забрала Лара Крофт с 27%, а тройку лидеров замкнула Трисс Меригольд всё из того же «Ведьмака» — у неё 19%.
Другие результаты среди мужчин
- Соня Блейд (Mortal Kombat) — 12%
- Рейн (BloodRayne) — 11%
- Фрейя (God of War) — 11%
- Леди Димитреску (Resident Evil Village) — 3%
Опрос провели и среди женщин. Большинство голосов отдали Геральту из «Ведьмака» — целых 22%. Среди этого числа 15% были бы рады с ним встречаться. Второе место занял Шепард из серии Mass Effect с 17% голосов. На процент меньше собрал Капитан Америка из киновселенной Marvel в исполнении Криса Эванса.
Другие результаты среди мужчин
- Данте (Devil May Cry) — 14%
- Джоэл (The Last of Us) — 14%
- Джонни Сильверхенд (Cyberpunk 2077) — 9%
В опрсе попросили выбрать самые любимые игры. Мужская аудитория отдала свои голоса за серию «Ведьмак», а женская часть выбрала The Sims 4. Из-за наличия любовных линий эти игры были признаны самыми романтическими.
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