Патч 1.5 для Cyberpunk 2077 — детали

Создатели Cyberpunk 2077 показали версию игры для PS5 и Xbox Series, а также рассказали об обновлении 1.5 и новых возможностях экшена. Патч уже доступен на всех платформах.
Версия для PS5 и Xbox Series X получила динамическое разрешение 4K, графические улучшения и 60 кадров в секунду в режиме производительности. Появится и рейтрейсинг, но экшен будет работать при 30 FPS. На Xbox Series S игра запускается в 1440p при 30 кадрах в секунду. На консолях прошлого поколения визуальных изменений не будет.
Авторы обновили баланс перков и способностей. Во время перестрелок толпа разбегается более реалистично, а водители в панике уезжают. Судя по презентации, пока не все NPC и полицейские реагируют нужным образом.
Иконки на карте теперь лучше информируют о заданиях разных фиксеров, а сюжетный контент проще отличить от побочного благодаря новым фильтрам. Награду за квесты сделали больше, а цены на некоторые товары снизили.
В патче 1.5 разработчики добавили больше предметов вроде оружия, одежды и прицелов. В доме теперь можно менять внешность героя перед зеркалом. Появилось больше цветов для волос и макияжа, а акцент авторы сделали на красной помаде.
В компьютере героя появились новые сайты, где можно выбрать интерьер жилья, а также купить квартиры. Они будут доступны и через меню квестов, как это было сделано с транспортом. В новых домах есть развлечения вроде игры на гитаре, а оружие можно коллекционировать на стене. Сон теперь даёт герою бонус получаемого опыта, а меню перемотки времени обновили.
Cyberpunk 2077 вышла в конце 2020 года. Патч 1.5 уже доступен для скачивания, как и некстген-версии.
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