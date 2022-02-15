Пробник Cyberpunk 2077 можно скачать бесплатно на PS5 и Xbox Series
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На своей трансляции 15 февраля CD Projekt RED объявила, что выпустит бесплатную 5-часовую пробную версию Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series. Её уже можно загрузить.
Некстген-версии будут работать в двух режимах
- Разрешение 4K, 60 FPS без трассировки лучей
- Разрешение 4K, 30 FPS с включённой трассировкой лучей
Примечательно, что попробовать пробную версию может каждый, даже необязательно владеть оригинальной Cyberpunk 2077. Весь накопленный прогресс в пробной версии перенесётся в полноценную после её покупки.
Обновление 1.5 с массой исправлений уже доступно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С его деталями можно ознакомиться в материале ниже.
Новость по темеПатч 1.5 для Cyberpunk 2077 — детали
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