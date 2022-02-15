Пробник Cyberpunk 2077 можно скачать бесплатно на PS5 и Xbox Series

На своей трансляции 15 февраля CD Projekt RED объявила, что выпустит бесплатную 5-часовую пробную версию Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series. Её уже можно загрузить.

Некстген-версии будут работать в двух режимах

Разрешение 4K, 60 FPS без трассировки лучей

Разрешение 4K, 30 FPS с включённой трассировкой лучей

Примечательно, что попробовать пробную версию может каждый, даже необязательно владеть оригинальной Cyberpunk 2077. Весь накопленный прогресс в пробной версии перенесётся в полноценную после её покупки.

Обновление 1.5 с массой исправлений уже доступно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С его деталями можно ознакомиться в материале ниже.

Новость по теме Патч 1.5 для Cyberpunk 2077 — детали

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!