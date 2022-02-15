Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пробник Cyberpunk 2077 можно скачать бесплатно на PS5 и Xbox Series

Пробник Cyberpunk 2077 можно скачать бесплатно на PS5 и Xbox Series
Комментарии

На своей трансляции 15 февраля CD Projekt RED объявила, что выпустит бесплатную 5-часовую пробную версию Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series. Её уже можно загрузить.

Некстген-версии будут работать в двух режимах

  • Разрешение 4K, 60 FPS без трассировки лучей
  • Разрешение 4K, 30 FPS с включённой трассировкой лучей

Примечательно, что попробовать пробную версию может каждый, даже необязательно владеть оригинальной Cyberpunk 2077. Весь накопленный прогресс в пробной версии перенесётся в полноценную после её покупки.

Обновление 1.5 с массой исправлений уже доступно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С его деталями можно ознакомиться в материале ниже.

Новость по теме
Патч 1.5 для Cyberpunk 2077 — детали

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022