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Авторы Elden Ring представили ещё два новых класса

Авторы Elden Ring представили ещё два новых класса
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До релиза Elden Ring осталось чуть больше недели. Авторы игры из студии FromSoftware представили ещё два класса. В проекте можно будет сыграть за Исповедника и Самурая.

Разработчики представили описание классам. Исповедник выступит церковным шпионом, специалистом по секретным операциям. Лучше всего он владеет магией и мечом. Самурай — умелый боец, мастерски владеющий катаной и луками.

Всего в Elden Ring ожидается девять классов. Авторы хотели создать разные классы для разнообразного геймплея. Сегодня у проекта появились системные требования. Для комфортной игры потребуется 16 ГБ ОЗУ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56.

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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