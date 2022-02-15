Авторы Elden Ring представили ещё два новых класса

До релиза Elden Ring осталось чуть больше недели. Авторы игры из студии FromSoftware представили ещё два класса. В проекте можно будет сыграть за Исповедника и Самурая.
Разработчики представили описание классам. Исповедник выступит церковным шпионом, специалистом по секретным операциям. Лучше всего он владеет магией и мечом. Самурай — умелый боец, мастерски владеющий катаной и луками.
Всего в Elden Ring ожидается девять классов. Авторы хотели создать разные классы для разнообразного геймплея. Сегодня у проекта появились системные требования. Для комфортной игры потребуется 16 ГБ ОЗУ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56.
Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 15 февраля 2022
-
20:36
-
20:00
-
19:29
-
19:22
-
18:29
-
17:44
-
17:41
-
17:08
-
16:49
-
16:13
-
16:01
-
15:37
-
14:59
-
14:49
-
14:33
-
14:10
-
13:43
-
13:18
-
13:09
-
12:37
-
12:24
-
11:56
-
11:24
-
10:53
-
10:23
-
09:54
-
09:25
-
08:54
-
08:26
-
00:09
- 14 февраля 2022
-
22:59
-
22:17
-
21:10
-
20:18
-
19:45