V1lat проигнорировал выступление Камилы Валиевой на Олимпийских играх

Киберспортивный комментатор Виталий «V1lat» Волочай отреагировал на результаты короткой программы у женщин по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Диктор проигнорировал выступление Камилы Валиевой, которую ранее назвал «читершей на допинге».

Хороший прокат Щербаковой. Чистое первое место и небольшое преимущество над Трусовой. Если Трусова не откатает идеально и не выполнит все четверные, то Щербакова заберёт золото без проблем.

Позже Волочай прокомментировал выступление японки Каори Сакамото.

Второе место после короткой программы!!! Браво, Каори! Пойду «Гладиатора» посмотрю!

Результаты короткой программы оказались другими. Валиева вышла в лидеры и получила 82,16 балла, на втором месте расположилась Анна Щербакова (80,20), а на третьем — Каори Сакамото (79,84). Четвёртое место заняла Александра Трусова (74,60).

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