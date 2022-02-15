Netflix делает фильм по BioShock. С него хотят запустить киновселенную

Take-Two совместно с Vertigo займутся продюсированием фильма по BioShock, сообщило издание The Hollywood Reporter. Выпуском адаптации займётся сервис Netflix.
Сообщается, что Take-Two и Netflix работают над соглашением около года для разработки киновселенной. Пока не утверждено ни одного сценариста или режиссёра.
Фильм по BioShock хотели снять ещё в 2008 году, а режиссёром должен был стать Гор Вербински, известный по первым трём частям «Пиратов Карибского моря». Из-за разногласий постановщика с продюсерами съёмки так и не начались.
Первая часть BioShock вышла в 2007 году и рассказывала о подводном городе Восторг. Общество находится в состоянии гражданской войны, в которую окунается главный герой после авиакатастрофы. Шутер разошёлся миллионными тиражами и получил несколько наград «Игра года». После этого состоялся релиз продолжений BioShock 2 и BioShock Infinite.
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