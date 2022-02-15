ESL проведёт мэйджор по Dota 2 в мае и со зрителями

ESL анонсировала первый мэйджор по Dota 2 в 2022 году. Турнир ESL One Stockholm 2022 Dota 2 Major пройдёт с 12 по 22 мая в Стокгольме, Швеция.
На турнире выступят 18 команд, которые заняли первые места в каждом из шести регионов. Им гарантируется минимум 2 места, но из некоторых на чемпионат попадут 4 коллектива. Самые лучшие сразу отправятся в плей-офф.
Команды поборются за призовой фонд размером $ 500 тыс. (~ 40 млн рублей) и 3530 очков DPC. Билеты на матчи плей-офф начнут продавать 17 февраля по цене от € 28 (~ 2,5 тыс. рублей) до € 192 (~ 16,5 тыс. рублей).
ESL One Stockholm 2022 Dota 2 Major станет первым мэйджором по Dota 2 с начала 2020 года, который пройдёт со зрителями.
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