Сериал Halo продлили на второй сезон ещё до премьеры первого

Paramount объявила о продлении сериала Halo по одноимённой игровой франшизе. Представители компании заявили, что уверены в успехе сериала — он с лёгкостью наберёт аудиторию и станет чрезвычайно успешным.

Мы верим, что Halo увлечёт зрителей не только яркими визуальными эффектами, но и смелым повествованием, основанным на интересных персонажах.



Halo — огромная и захватывающая вселенная, и мы очень рады анонсировать второй сезон ещё до премьеры первого.

Шоураннером второго сезона станет Дэвид Уинер, ранее работавший над сериалом «Бойтесь ходячих мертвецов». Дата начала съёмок пока неизвестна.

Премьера первого сезона Halo состоится 24 марта в онлайн-кинотеатре Paramount+. Глобально шоу повторит события оригинальной игры, но стоит ждать вольностей — они будут касаться как воплощения определённых персонажей, так и целых сюжетных линий.

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