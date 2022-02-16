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Paramount уже работает над третьим «Соником в кино» и сериалом про Наклза

Paramount уже работает над третьим «Соником в кино» и сериалом про Наклза
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Компании Paramount Pictures и SEGA объявили, что продолжат совместно расширять киновселенную культового Соника. Уже совсем скоро стартует производство третьей части «Соника в кино» — каких-то сюжетных деталей пока не сообщают.

Также компании анонсировали производство сериала про Наклза — красного ёжика. Он выйдет в стриминговом сервисе Paramount+ уже в 2023 году. Шоу будет полностью посвящено Наклзу, который появится во второй части фильма про Соника. К озвучке персонажа вернётся Идрис Эльба («Прослушка», «Лютер»).

SEGA напомнила, что в 2022 году выйдет не только вторая часть фильма про синего ёжика, но и Sonic Frontiers — первая игра про Соника в открытом мире. Проект заявлен на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Премьера «Соника 2 в кино» состоится 31 марта во всех кинотеатрах страны. К своим ролям вернутся Джеймс Марсден и Джим Керри, главного героя озвучит Бен Шварц.

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