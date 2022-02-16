Первый трейлер и постер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Disney выпустила первый тизер-трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». По словам компании, это будет возвращение героев, а не перезапуск их истории. Проект выделяется своим визуальным стилем: в фильме будут как 2D-персонажи из оригинального мультфильма, так и 3D-герои в стиле недавнего «Соника в кино».
По сюжету мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» был шоу, в котором когда-то снимались бурундуки и их друзья. Но потом его отменили, и звёзды расстались. Чип стал страховым агентом, а Дейл стал зарабатывать, рассказывая о своих прежних успехах на фестивалях. Однако в какой-то момент пропадает один из друзей бурундуков — и они вновь объединяются, чтобы спасать товарища.
Режиссёром фильма стал Акива Шаффер («Бруклин 9-9»). Чипа в фильме озвучил Джон Малэйни, Дейла — Энди Сэмберг. «Чип и Дейл спешат на помощь» выйдет 20 мая в онлайн-кинотеатре Disney+.
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