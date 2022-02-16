Sony разыгрывает 126 консолей PS5. Победить может любой желающий

Sony анонсировала необычную акцию под названием Treat Codes. В течение двух недель в социальных сетях и во время культурных мировых событий в областях спорта, видеоигр, кино и музыки будут опубликованы 14 уникальных кодов в виде контроллера для PlayStation. Каждый найденный код даст возможность принять участие в конкурсе и выиграть консоль PS5 с дисководом.
Акция работает очень просто. Как только пользователь увидит код, нужно перейти на специальную страничку на сайте Sony и ввести его. Если код верный, то игроку предложат ответить на вопрос и получить шанс выиграть PlayStation 5, если ответ будет наиболее близким к правильному. Компания отмечает, что нужные комбинации могут быть где угодно.
Конкурс продлится до 7 марта 21:00 мск. Коды можно будет найти до 28 февраля. В розыгрыше участвуют 126 консолей PS5.
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