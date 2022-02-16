«Криминальное чтиво» выпустят в отечественный прокат в конце марта

Компания «Иноекино» объявила о перевыпуске в российский прокат культового фильма «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Криминальную драму можно будет посмотреть в определённых кинотеатрах по всей стране с английской озвучкой и русскими субтитрами. Старт проката намечен на 31 марта 2022 года. Информация о списке городов и кинотеатров появится ближе к премьере.

Лента «Криминальное чтиво» вышла в 1994 году и стала одной из самых значимых работ американского кинематографа 90-х в целом и Квентина Тарантино в частности. Фильм получил 7 номинаций на «Оскар», в итоге удостоившись награды за «Лучший сценарий». В прокате кино собрало почти $ 214 млн при бюджете в $ 8 млн.

Ранее «Иноекино» уже перевыпускала культовые кинофильмы в большинстве городов России. В кинотеатрах можно было пересмотреть «На игле», «Молчание ягнят», «Побег из Шоушенка» и многие другие классические картины.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!