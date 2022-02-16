Новый «Стартрек» станет продолжением «Бесконечности» с тем же актёрским составом

Paramount объявила, что актёрский состав предыдущих фильмов по франшизе «Стартрек» вернётся к работе над следующей картиной. В ближайшее время студия начнёт переговоры с исполнителями главных ролей в «Стартреке: Бесконечность».
Среди них Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Карл Урбан, Джон Чо и Саймон Пегг. Подробности сюжета не раскрываются. Создатели лишь заявляют, что он продолжит историю «Бесконечности». Режиссёром фильма выступит Мэтт Шекман («ВандаВижен»), съёмки должны начаться в конце 2022 года.
Официально новый «Стартреке» заявлен на декабрь 2023 года, однако премьеру могут перенести на более поздний срок. Всё будет зависеть от занятости актёров и ковидных ограничений, которые уже повлияли на дату выхода многих картин по всему миру.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 февраля 2022
-
11:50
-
11:22
-
10:52
-
10:24
-
09:52
-
09:25
-
08:55
-
08:26
- 15 февраля 2022
-
22:22
-
21:46
-
21:11
-
20:36
-
20:00
-
19:29
-
19:22
-
18:29
-
17:44
-
17:41
-
17:08
-
16:49
-
16:13
-
16:01
-
15:37
-
14:59
-
14:49
-
14:33
-
14:10
-
13:43
-
13:18
-
13:09
-
12:37
-
12:24
-
11:56
-
11:24
-
10:53