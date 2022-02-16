Новый «Стартрек» станет продолжением «Бесконечности» с тем же актёрским составом

Paramount объявила, что актёрский состав предыдущих фильмов по франшизе «Стартрек» вернётся к работе над следующей картиной. В ближайшее время студия начнёт переговоры с исполнителями главных ролей в «Стартреке: Бесконечность».

Среди них Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Карл Урбан, Джон Чо и Саймон Пегг. Подробности сюжета не раскрываются. Создатели лишь заявляют, что он продолжит историю «Бесконечности». Режиссёром фильма выступит Мэтт Шекман («ВандаВижен»), съёмки должны начаться в конце 2022 года.

Официально новый «Стартреке» заявлен на декабрь 2023 года, однако премьеру могут перенести на более поздний срок. Всё будет зависеть от занятости актёров и ковидных ограничений, которые уже повлияли на дату выхода многих картин по всему миру.

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