EA назвала причины провала Battlefield 2042

Руководство Electronic Arts обсудило финансовые показатели 2021 года. Глава студий EA Лора Мили затронула тему провалов и неоправданных ожиданий, упомянув Battlefield 2042. Инсайдер Том Хендерсон собрал сказанное в одну большую статью, а мы выбрали из неё главное.

Основной проблемой с разработкой стал движок Frostbite. К началу производства он настолько устарел, что команда была вынуждена обновить многие элементы, потратив на это очень много времени. По информации Хендерсона, это заняло полтора года.

Другой проблемой стала, конечно же, пандемия. Battlefield 2042 — очень амбициозный проект, и качественно воплотить всё задуманное было невероятно трудно, особенно если сотрудники были вынуждены работать из дома.

По словам Мили, первые отзывы о летнем бета-тесте игры были положительные. Тестеры называли игру «полноценной Battlefield», не делая акцента на багах и вылетах. Из-за этого разработчики сфокусировались не на устранении ошибок, а на проработке других элементов.

Отрезвляющим моментом стал выход бесплатного мультиплеера Halo Infinite 15 ноября 2021 года. Только тогда авторы увидели, что даже в пандемических условиях можно выпустить вылизанную игру, пускай и с не очень большим количеством контента. После этого все проблемы на ковидные ограничения списать не получалось.

Также после выхода проекта 19 ноября авторы начали изучать обзоры от игроков в Steam. На их основе были сделаны 3 вывода: в игре очень много багов, в игре незавлекающий геймплей и продукт не оправдал ожиданий фанатов. Именно на этих пунктах сфокусировались разработчики.

Мили отметила, что EA не принимала всерьёз отзывы об осеннем бета-тестировании. По её словам, геймеров нужно было привлекать как можно раньше и отталкиваться от их мнения. Разработчики осознали свою ошибку и теперь работают над добавлением голосового чата, таблицей лидеров и другими изменениями, о которых просили пользователи.

Руководство ещё раз заявило об изменениях в разработке Battlefield. За будущие релизы теперь отвечает Винс Зампела — автор Titanfall, Apex Legends и многих частей Call of Duty.

В ближайшие недели для Battlefield 2042 должен выйти патч с новой таблицей лидеров и голосовым чатом. Первый сезон поддержки стартует летом 2022 года. В данный момент у игры всё очень плохо: аудитория проекта в Steam сократилась на 96% за 3 месяца после релиза. Неясно, смогут ли разработчики возродить проект из пепла.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!