EA назвала причины провала Battlefield 2042
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Руководство Electronic Arts обсудило финансовые показатели 2021 года. Глава студий EA Лора Мили затронула тему провалов и неоправданных ожиданий, упомянув Battlefield 2042. Инсайдер Том Хендерсон собрал сказанное в одну большую статью, а мы выбрали из неё главное.
- Основной проблемой с разработкой стал движок Frostbite. К началу производства он настолько устарел, что команда была вынуждена обновить многие элементы, потратив на это очень много времени. По информации Хендерсона, это заняло полтора года.
- Другой проблемой стала, конечно же, пандемия. Battlefield 2042 — очень амбициозный проект, и качественно воплотить всё задуманное было невероятно трудно, особенно если сотрудники были вынуждены работать из дома.
- По словам Мили, первые отзывы о летнем бета-тесте игры были положительные. Тестеры называли игру «полноценной Battlefield», не делая акцента на багах и вылетах. Из-за этого разработчики сфокусировались не на устранении ошибок, а на проработке других элементов.
- Отрезвляющим моментом стал выход бесплатного мультиплеера Halo Infinite 15 ноября 2021 года. Только тогда авторы увидели, что даже в пандемических условиях можно выпустить вылизанную игру, пускай и с не очень большим количеством контента. После этого все проблемы на ковидные ограничения списать не получалось.
- Также после выхода проекта 19 ноября авторы начали изучать обзоры от игроков в Steam. На их основе были сделаны 3 вывода: в игре очень много багов, в игре незавлекающий геймплей и продукт не оправдал ожиданий фанатов. Именно на этих пунктах сфокусировались разработчики.
- Мили отметила, что EA не принимала всерьёз отзывы об осеннем бета-тестировании. По её словам, геймеров нужно было привлекать как можно раньше и отталкиваться от их мнения. Разработчики осознали свою ошибку и теперь работают над добавлением голосового чата, таблицей лидеров и другими изменениями, о которых просили пользователи.
- Руководство ещё раз заявило об изменениях в разработке Battlefield. За будущие релизы теперь отвечает Винс Зампела — автор Titanfall, Apex Legends и многих частей Call of Duty.
В ближайшие недели для Battlefield 2042 должен выйти патч с новой таблицей лидеров и голосовым чатом. Первый сезон поддержки стартует летом 2022 года. В данный момент у игры всё очень плохо: аудитория проекта в Steam сократилась на 96% за 3 месяца после релиза. Неясно, смогут ли разработчики возродить проект из пепла.
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