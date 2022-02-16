В PS Store стартовала распродажа ко Дню защитника Отечества
Поделиться
В PlayStation Store началась новая распродажа, посвящённая Дню защитника Отечества. В акции участвует множество игр, включая осенние новинки.
Самые интересные предложения:
- FIFA 22 — 1273 рубля (вместо 4899 рублей)
- NHL 22 — 1420 рублей (вместо 4899 рублей)
- Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — 3108 рублей (вместо 4639 рублей)
- Resident Evil Village — 1999 рублей (вместо 4999 рублей)
- Demon’s Souls — 3409 рублей (вместо 5499 рублей)
- Cyberpunk 2077 — 1609 рублей (вместо 3219 рублей)
- «Ведьмак 3: Дикая Охота» — издание «Игра года» — 519 рублей (вместо 2599 рублей)
- Uncharted™: Натан Дрейк. Kоллекция — 714 рублей (вместо 1429 рублей)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 2064 рубля (вместо 5899 рублей)
- Returnal — 4124 рубля (вместо 5499 рублей)
- Death Stranding Director’s Cut — 2879 рублей (вместо 3599 рублей)
- Days Gone — 1424 рубля (вместо 2849 рублей)
С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 3 марта включительно.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
13:31
-
12:55
-
12:47
-
12:24
-
11:50
-
11:22
-
10:52
-
10:24
-
09:52
-
09:25
-
08:55
-
08:26
- 15 февраля 2022
-
22:22
-
21:46
-
21:11
-
20:36
-
20:00
-
19:29
-
19:22
-
18:29
-
17:44
-
17:41
-
17:08
-
16:49
-
16:13
-
16:01
-
15:37
-
14:59
-
14:49
-
14:33
-
14:10
-
13:43
-
13:18
-
13:09
-
12:37
Партнерский контент