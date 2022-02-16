В PS Store стартовала распродажа ко Дню защитника Отечества

В PlayStation Store началась новая распродажа, посвящённая Дню защитника Отечества. В акции участвует множество игр, включая осенние новинки.

Самые интересные предложения:

С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 3 марта включительно.

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