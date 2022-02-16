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Steam Deck может починить любой геймер

Steam Deck может починить любой геймер
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15 февраля Valve объявила, что компания iFixit станет одним из авторизованных продавцов комплектующих для Steam Deck. Специалисты iFixit опубликовали ролик, в котором разобрали портативный ПК. Таким образом они оценили ремонтопригодность устройства. Чем выше оценка, тем проще будет отремонтировать устройство и найти необходимые детали.

Steam Deck изнутри

Steam Deck изнутри

Steam Deck получил рейтинг в 7 баллов из 10 — такая же оценка у PlayStation 5 и Xbox Series X. При этом Nintendo Switch оценили в 8 баллов, так как её разобрать и починить чуть проще.

Продажи Steam Deck начнутся 25 февраля в странах первой волны, среди которых США, Канада, Великобритания и несколько государств Европы. Когда портативный ПК появится в России, пока неизвестно.

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