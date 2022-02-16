Эксклюзивный показ Elden Ring в России пройдёт 19 февраля

Red Bull объявила о проведении эксклюзивного прямого эфира по Elden Ring в России. Стрим пройдёт в 18:00 мск 19 февраля. Организаторы обещают эксклюзивные кадры геймплея, историю о разработке игры и другое.

Посмотреть трансляцию можно будет на канале Red Bull на площадке Twitch. Само шоу посетят специальные гости. Среди них будут стримеры. Например, TonTon, Chusommontero, Elajjaz и Sabaku No Maiku.

Пришло ваше время, Потускневшие! Релиз Elden Ring уже близко, и все мы приглашены на эпичный финальный стрим, приуроченный к долгожданному выходу игры.

Конечно, не обойдётся и без русскоязычного стримера. Red Bull пригласила блогера и стримера Алексея Hard Play Баранова. Он проведёт прямой эфир на своём YouTube-канале. Примечательно, что среди стримеров у Баранова не очень хорошая репутация из-за трансляций, на которых он платил деньги за избиение другого человека.

Вчера авторы Elden Ring представили ещё два класса: Самурая и Исповедника. Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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