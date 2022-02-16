Авторы Dead by Daylight хотят видеть в игре монстров Стивена Кинга

Творческий директор Dead by Daylight Дэйв Ричард поговорил с журналистом издания Newsweek. Они обсудили игру и её будущее, также затронули Стивена Кинга и его творчество.

По словам Ричарда, ему нравится творчество писателя. Творческий директор тайтла хотел бы добавить в игру кого-нибудь из произведений Стивена Кинга. Автор считает, что получилось бы как минимум интересно. Конечно, с добавлением персонажей всё не так просто из-за прав и лицензий.

Я большой поклонник вселенной Стивена Кинга и злодеев из его книг. Мне бы очень хотелось сыграть за одного из монстров. Я думаю, это было бы потрясающе. Это такая великая вселенная, и есть так много различных возможностей, которые мы могли бы реализовать. Очевидно, что это не так просто, как кажется, поскольку лицензирование по-прежнему остаётся очень сложным вопросом.

Уже 8 марта в Dead by Daylight появится Садако из франшизы «Звонок». С её добавлением не было проблем, поскольку киностудия, владеющая правами на персонажа, сама оказалась не против такой инициативы. Увидим ли мы когда-нибудь чудовищ Стивена Кинга, неизвестно.

Dead by Daylight доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Android и iOS.

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