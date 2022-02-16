На консолях Xbox стартовала предзагрузка Elden Ring

Владельцы консолей Xbox One и Xbox Series уже могут предзагрузить долгожданную Elden Ring. Размер скачиваемых файлов составляет примерно 49 ГБ. FromSoftware не сообщила, когда загрузить игру смогут владельцы игры на ПК и PlayStation.

Что интересно, экшен на Xbox могут скачать даже те, кто не владеет игрой. Достаточно найти продукт в мобильном приложении консоли Microsoft и нажать «Установить». Доступ к проекту, само собой, появится только после его приобретения.

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее Red Bull объявила о проведении эксклюзивного прямого эфира по игре в России. Организаторы обещают эксклюзивные кадры геймплея, истории о разработке проекта и многое другое.

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