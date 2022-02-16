Рейтинг «от 13 лет» не повредит «Бэтмену» Мэтта Ривза

К удивлению многих, «Бэтмену» Мэтта Ривза выдали рейтинг «от 13 лет». Судя по рекламным материалам, авторы ленты приготовили мрачное кино с жестокостью, но рейтинг PG-13 сбивает с толку.
Ривз отметил, что это никак не помешает сохранить тон картины. Режиссёр пояснил, что все фильмы с Тёмным рыцарем выходили с таким рейтингом, но это не значит, что нельзя выйти за его рамки. В фильме точно будут сцены с насилием, наркотическими веществами и бранью.
В этом фильме нет какой-то особой части, где отчётливо был бы виден рейтинг R. Несмотря на PG-13, я не стал урезать какие-то фрагменты или менять их.
Скорее всего, «Бэтмен» всё же получится мрачным триллером, каким и кажется по промоматериалам. Главные роли в ленте сыграли Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и другие.
Премьера ленты в России состоится 2 марта.
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