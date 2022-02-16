Создатель Devil May Cry действительно хочет вернуться к Scalebound

8 февраля Хидэки Камия рассказал о желании возродить Scalebound. В своём обращении он упомянул Фила Спенсера, чем насмешил многих. Казалось, будто Камия пошутил, но это не так.

Недавно Камия ответил на запрос издания VGC. По его словам, тогда он говорил серьёзно, хотя многим могло показаться не так.

На самом деле это странно, потому что, честно говоря, я был на многих интервью с тех пор, как проект закрылся, и мне кажется, что я много раз давал понять о желании воскресить игру. Я уже говорил об этом в интервью раньше и не получил никакой реакции, но теперь наконец я увидел мнения людей, и я был рад это видеть. Но нет, это не шутка. Я отношусь к этому серьёзно.

У Scalebound есть несколько геймплейных трейлеров, а в 2020 году на Amazon нашли страницу RPG с датой выпуска на декабрь. Когда игра выйдет и выйдет ли вообще, неизвестно.

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