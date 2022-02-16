Бывшие авторы «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 делают RPG на Unreal Engine 5

16 февраля стало известно об открытии студии Rebel Wolves. Её главой стал Конрад Томашкевич, который покинул CD Projekt RED в 2021 году из-за обвинений в домогательствах. Они, кстати, были опровергнуты.

В состав Rebel Wolves также входят разработчики Cyberpunk 2077, всё того же «Ведьмака 3» и многих других игр. Томашкевич хотел создать команду, полную энтузиазма и творческих идей. Дебютной игрой студии станет мрачная фэнтезийная ААА-игра. Проект разрабатывают на движке Unreal Engine 5.

Мы разрабатываем видеоигру, в которую хотели бы играть так, как положно. Мы хотим развивать жанр RPG, создавая интересные истории и вызывая глубокие эмоции, работая как команда.

Вместе с этим авторы представили логотип студии и первый концепт-арт, на котором можно увидеть различных существ.

Концепт-арт

Логотип студии

Релиз первой игры ожидается на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. На консоли прошлого поколения проект не выйдет.

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