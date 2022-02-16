Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бывшие авторы «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 делают RPG на Unreal Engine 5

Бывшие авторы «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 делают RPG на Unreal Engine 5
Комментарии

16 февраля стало известно об открытии студии Rebel Wolves. Её главой стал Конрад Томашкевич, который покинул CD Projekt RED в 2021 году из-за обвинений в домогательствах. Они, кстати, были опровергнуты.

В состав Rebel Wolves также входят разработчики Cyberpunk 2077, всё того же «Ведьмака 3» и многих других игр. Томашкевич хотел создать команду, полную энтузиазма и творческих идей. Дебютной игрой студии станет мрачная фэнтезийная ААА-игра. Проект разрабатывают на движке Unreal Engine 5.

Мы разрабатываем видеоигру, в которую хотели бы играть так, как положно. Мы хотим развивать жанр RPG, создавая интересные истории и вызывая глубокие эмоции, работая как команда.

Вместе с этим авторы представили логотип студии и первый концепт-арт, на котором можно увидеть различных существ.

Концепт-арт

Логотип студии

Релиз первой игры ожидается на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. На консоли прошлого поколения проект не выйдет.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022