Полиция пришла в дом стримера, проигрывающего матч в Apex Legends

Известный стример из Канады под ником Vuzby играл в Apex Legends. В какой-то момент ему потребовалась помощь товарищей по команде, и он стал громко об этом кричать.
Видимо, крики действительно были слышны даже на улице. Просьбу о помощи услышали дежурные полицейские и зашли в дом к стримеру, их пустила девушка. Полицейские даже попали на прямой эфир. Они встали позади Vuzby и узнали, всё ли в порядке.
Как оказалось, полицейские просто хотели удостовериться, что никаких проблем нет. Их реакция оказалась положительной. Они отнеслись к ситуации с юмором и даже поздоровались со зрителями. Пользователи стали смеяться и просили сделать из этого нарезки.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 февраля 2022
-
18:39
-
18:09
-
17:20
-
16:28
-
15:50
-
14:50
-
14:40
-
14:06
-
13:46
-
13:35
-
13:31
-
12:55
-
12:47
-
12:24
-
11:50
-
11:22
-
10:52
-
10:24
-
09:52
-
09:25
-
08:55
-
08:26
- 15 февраля 2022
-
22:22
-
21:46
-
21:11
-
20:36
-
20:00
-
19:29
-
19:22
-
18:29
-
17:44
-
17:41
-
17:08
-
16:49
-
16:13