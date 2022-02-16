Полиция пришла в дом стримера, проигрывающего матч в Apex Legends

Известный стример из Канады под ником Vuzby играл в Apex Legends. В какой-то момент ему потребовалась помощь товарищей по команде, и он стал громко об этом кричать.

Видимо, крики действительно были слышны даже на улице. Просьбу о помощи услышали дежурные полицейские и зашли в дом к стримеру, их пустила девушка. Полицейские даже попали на прямой эфир. Они встали позади Vuzby и узнали, всё ли в порядке.

Как оказалось, полицейские просто хотели удостовериться, что никаких проблем нет. Их реакция оказалась положительной. Они отнеслись к ситуации с юмором и даже поздоровались со зрителями. Пользователи стали смеяться и просили сделать из этого нарезки.

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