Педро Паскаль призвал фанатов не переживать за качество сериала The Last of Us
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Недавно вышел свежий выпуск журнала Neelix Magazine. Одним из его гостей стал Педро Паскаль. Он рассказал про сериал по The Last of Us и свои ощущения от шоу.
Паскаль отметил, что сериальная адаптация идёт буквально в ногу с оригинальной игрой. Роль Джоэла стала для актёра ключевой. C помощью неё на Паскаля посмотрят с другой стороны. Актёр уверен в успехе шоу.
У меня абсолютно нет сомнений в том, что мы не разочаруем фанатов и новых зрителей.
Главные роли в шоу исполнят Белла Рамзи (Элли), Габриэль Луна (Томми) и Анна Торв (Тесс). Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Также в сериале появится Райли из дополнения «Оставшиеся позади». Её сыграет Сторм Рейд.
Премьера состоится в 2022 году на сервисе HBO Max.
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