Педро Паскаль призвал фанатов не переживать за качество сериала The Last of Us

Недавно вышел свежий выпуск журнала Neelix Magazine. Одним из его гостей стал Педро Паскаль. Он рассказал про сериал по The Last of Us и свои ощущения от шоу.

Паскаль отметил, что сериальная адаптация идёт буквально в ногу с оригинальной игрой. Роль Джоэла стала для актёра ключевой. C помощью неё на Паскаля посмотрят с другой стороны. Актёр уверен в успехе шоу.

У меня абсолютно нет сомнений в том, что мы не разочаруем фанатов и новых зрителей.

Главные роли в шоу исполнят Белла Рамзи (Элли), Габриэль Луна (Томми) и Анна Торв (Тесс). Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Также в сериале появится Райли из дополнения «Оставшиеся позади». Её сыграет Сторм Рейд.

Премьера состоится в 2022 году на сервисе HBO Max.

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