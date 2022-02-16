Вышел красочный трейлер анимационного спин-оффа «Пацанов»

16 февраля Amazon представил трейлер анимационного спин-оффа сериала «Пацаны». Шоу получило название Diabolical.

Авторы шоу сделали каждую серию уникальной, чтобы передать настроение и атмосферу. Каждая серия будет отличаться сюжетом, и эпизоды не будут связаны между собой. Их действие происходит во вселенной «Пацанов». Возможны даже связи с сериалом. Длительность каждой серии составит от 12 до 14 минут.

В разработке спин-оффа приняли участие и авторы оригинального шоу. Среди них Сет Рогер и Эван Голдберг. Премьера всех восьми эпизодов Diabolical состоится 4 марта на Prime Video. Премьера третьего сезона «Пацанов» состоится 3 июня.

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