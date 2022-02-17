Невероятную технодемку «Матрица: Пробуждение» скачали более 6 млн раз

Epic Games сообщила, что число загрузок впечатляющей технодемки «Матрица: Пробуждение» превысило 6 млн. Её выпустили 10 декабря 2021 года во время проведения церемонии The Game Awards — любой желающий может прикоснуться к играм будущего на PS5 и Xbox Series совершенно бесплатно.

Авторы похвастались успехами своего движка — Unreal Engine. Компания отметила, что около 48% анонсированных игр создаются именно на нём. В 2021 году инструментарий движка скачивали на 40% чаще по сравнению с позапрошлым годом. Подобный рост произошёл в том числе благодаря повышенному вниманию к технологиям Unreal Engine со стороны киностудий — для съёмок своих блокбастеров его использовали авторы «Мандалорца», «Дюны» и «Человека-паука: Нет пути домой».

Тем временем количество аккаунтов Epic Games превысило 500 млн штук. Разработчики отмечают, что это поможет им для создания собственной метавселенной.

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