В Valheim началось тестирование «Морозных пещер». Как принять участие?

Авторы выживача Valheim анонсировали публичное тестирование долгожданного обновления «Морозные пещеры». Новый биом может появиться в зимних неисследованых зонах — там обитают опасные враги: ульвы, культисты и летучие мыши.

В бета-обновлении доступен новый сет брони, который собирается из фенринговых элементов. Помимо него пользователи могут скрафтить оружие Flash Ripper (Потрошитель плоти), красный джутовый ковёр и занавески, а также мангал. Вдобавок геймеры могут протестировать свои геймпады и выставить фиксированную частоту кадров.

Для участия в бете 0.207.15 необходимо перейти в свойства игры в Steam, выбрать «бета-версии» и прописать фразу «yesimadebackups». Разработчики в своём посте несколько раз отметили, что игрокам необходимо скопировать свои сохранения из папки с игрой в другое место, чтобы ненароком их не потерять.

Помимо «Морозных пещер» авторы также работают над биомом «Туманные земли». В данный момент создатели экспериментируют с новыми механиками, первыми деталями обещают поделиться совсем скоро.

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