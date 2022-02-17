Продажи Metro Exodus превысили 6 млн копий

По данным издательства Embracer Group, общие продажи Metro: Исход от студии 4A Games достигли 6 млн копий. На достижение такого результата понадобилось около трёх лет — проект вышел 15 февраля 2019 года.
Metro Exodus — третья игра в серии Metro, сюжет которой основан на романах Дмитрия Глуховского и продолжает историю Metro 2033 и Metro: Last Light. По сюжету главный герой Артём с командой выживших отправляется в путешествие из Москвы на дальний восток на паровозе «Аврора» в поисках лучшей жизни в постапокалиптичном мире.
Проект получил высокие оценки — на агрегаторе Metacritic средний балл от критиков составляет 82/100, от игроков — 7,2/10.
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