Глава Hello Games: для No Man's Sky выйдет ещё много обновлений

На днях для No Man's Sky выпустили уже 19-е обновление. Оно переработало боевую систему и добавило новую цепочку заданий. Летом игре стукнет шесть лет, и многие игроки опасаются окончания поддержки игры в скором времени. Глава Hello Games Шон Мюррей решил успокоить фанатов. По его словам, у разработчиков постоянно появляются всё новые и новые идеи, поэтому «список желаемого» у авторов закончится очень нескоро.
С момента релиза игры мы выпустили уже много обновлений, но наш «список желаемого» не становится короче. Команда постоянно придумывает что-то новое и продолжает улучшать старое. Мы обычно не говорим о планах на будущие апдейты, но, судя по всему, мы ещё нескоро закончим.
No Man's Sky вышла в августе 2016 года и столкнулась с огромным шквалом критики. В проекте не оказалось многих обещанных создателями элементов: от космических полётов до вариантов крафта. С тех пор разработчики стабильно выпускают большие бесплатные обновления, постепенно возвращая любовь фанатов. Поддержку игры называют образцовой и частенько ставят в пример многим играм-сервисам.
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