Китайские игроки громят рейтинг Total War: Warhammer 3 в Steam

17 февраля на ПК вышла Total War: Warhammer 3. Игру приняли прохладно из-за большого количества багов, вылетов и других проблем, однако китайские игроки в Steam занижают рейтинг из-за других причин.
Как поясняют пользователи, они недовольны рекламной кампанией проекта. До выхода разработчики выдали пресс-копии стримерам, которые спойлерили некоторые части игры или не играли в игры франшизы до этой части. Это возмутило многих игроков, поскольку такое посчитали несправедливым.
Авторы из Creative Assembly признали свою ошибку и пообещали впредь такого не допускать. Несмотря на это, китайские игроки продолжают занижать рейтинг стратегии. Аналитик Даниэль Ахмад отметил, что китайские игроки довольны качеством самой Total War: Warhammer 3, но расстроились из-за ужасного продвижения.
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