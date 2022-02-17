Elden Ring уже стримят на Twitch. За 8 дней до выхода

Релиз Elden Ring состоится совсем скоро — многим блогерам и критикам уже раздали ключи для раннего доступа к игре. И среди них оказались недобросоветные игроки, которые нарушили эмбарго и уже стримят проект на Twitch. По соглашению с издателем транслировать игру и делиться её деталями можно с 24 февраля, однако некоторых это совершенно не смущает.

Стример под ником kona_guy007 спокойно постримил полную версию Elden Ring в течение часа, однако затем его канал забанили за нарушение авторских прав. Пользователи Reddit сообщают, что он далеко не единственный, кто транслировал проект на Twitch. Неясно, из-за чего игроки решаются нарушить все договорённости с издателем, ведь рано или поздно стрим прервётся из-за жалоб игроков, а большое количество зрителей за короткий срок набрать всё равно не получится.

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК и консолях. Обзор от «Чемпионата» появится 23 февраля в 18:00 мск — не пропустите!

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