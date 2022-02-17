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Приквел «Игры престолов» уже сняли

Приквел «Игры престолов» уже сняли
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Издание Deadline сообщило, что HBO завершила съёмки приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона». В данный момент ведутся переговоры, чтобы утвердить дату выхода.

Ответственный за контент Кейси Блойс отметил, что съёмочный процесс прошёл без особых проблем, однако команда всегда думала про безопасность из-за пандемии

Одна из причин, по которой мы стараемся быть осторожными, заключается в том, что вы снимаете такое масштабное шоу во время пандемии с масштабной съёмочной группой. Мы пока не готовы назвать дату выхода, но скоро это сделаем.

Сюжет шоу расскажет о войне между Таргариенами. Местом действия станет Вестерос, а события произойдут за 150 лет до начала «Игры престолов». Главные роли исполнили Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен) и другие.

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