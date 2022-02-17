S.T.A.L.K.E.R. 2 больше не планируют переносить

С момента переноса S.T.A.L.K.E.R. 2 авторы хранят молчание о прогрессе разработки и уже давненько не показывали что-то по игре. Один из пользователей в Discord-сервере игры забеспокоился и решил спросить у разработчиков, планируется ли ещё один перенос проекта.
Комьюнити-менеджер GSC Game World под ником Stravenger ответил, что у игры уже есть дата выхода, и ещё раз переносить её создатели не планируют. Это не значит, что в дальнейшем проект могут передвинуть на первую половину 2023 года, однако в данный момент разработчики уверены в своих силах выпустить игру в срок.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заявлена на 8 декабря 2022 года. Проект поступит в продажу на ПК и Xbox Series. Также игра появится в сервисе Game Pass. Ранее PR-менеджер студии Захар Бочаров рассказал, что проект действительно существует, и он в него даже поиграл.
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