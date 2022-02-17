Минфин поддержал легализацию майнинга в России

Глава министерства финансов Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с майнингом и криптовалютой. По его словам, Минфин хочет легализовать майнинг.

Силуанов отметил, что запрещать майнинг точно не нужно. В первую очередь необходимо ввести налог и регулировать процессы с экономической точки зрения.

Мы считаем, что не надо его запрещать. Нужно ввести его в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем всё это ограничивать и запрещать.

Примечательно, что Центробанк выступил против майнинга, а Минфин это решение не поддержал. Антон Силуанов отметил, что разногласия продолжаются до сих пор.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!