Минфин поддержал легализацию майнинга в России
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Глава министерства финансов Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с майнингом и криптовалютой. По его словам, Минфин хочет легализовать майнинг.
Силуанов отметил, что запрещать майнинг точно не нужно. В первую очередь необходимо ввести налог и регулировать процессы с экономической точки зрения.
Мы считаем, что не надо его запрещать. Нужно ввести его в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем всё это ограничивать и запрещать.
Примечательно, что Центробанк выступил против майнинга, а Минфин это решение не поддержал. Антон Силуанов отметил, что разногласия продолжаются до сих пор.
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