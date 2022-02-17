Изначально Роберт Паттинсон ужасно звучал в «Бэтмене»

Роберт Паттинсон посетил вечернее шоу Джимми Киммела. Там он рассказал про подготовку к роли Бэтмена и голос. Паттинсон не хотел идти по стопам других актёров, играющих Бэтмена в кино.

Они старались сделать голос более грубым, но Паттинсон пытался разговаривать шёпотом, но получалось ужасно, поэтому через время он перестроился и разговаривал более стандартным голосом.

Вы ощутите это в кино, и поймёте, что всё правильно. Ты надеваешь костюм, и ты должен говорить определённым образом, следовать образу.

Актёр отметил, что через время привык к голосу Бэтмена, поскольку ощутил связь с персонажем. Это сыграло большую пользу и понравилось режиссёру Мэтту Ривзу.

Премьера «Бэтмена» в России состоится 2 марта.

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